Hoogeveen prikkelt opnieuw winkeliers voor verhuizing naar Hoofdstraat

"Die ene verhuizing had niet het schaap-dam-effect waarop we hadden gehoopt", zegt wethouder Eric Giethoorn (CDA). Dameskledingzaak Patent vertrok twee jaar geleden uit de Tamboerpassage naar de Hoofdstraat en kreeg daar subsidie van de gemeente op toe. Want de leegstand in de centrale winkelstraat is de gemeente al jaren een doorn in het oog.En hoewel het beschikbare subsidiebedrag vrijwel onaangeroerd bleef, stelt de gemeente opnieuw aan de raad voor om 1,5 miljoen euro te reserveren voor toekomstige verhuizingen. Bij dat bedrag is provinciale subsidie inbegrepen.Eric Giethoorn: "We hopen nu stappen te zetten. Het gaat bijvoorbeeld om winkeliers in de Tamboerpassage, Het Haagje en de Schutstraat."Om meer winkeliers over de streep te trekken denkt het college dat het beter maatwerk moet leveren. Niet een vaste rekenmethode voor de hoogte van de subsidie. Maar wel bijvoorbeeld rekening houden met de verkoopwaarde van het oude pand. Want die waarde daalt bij het ene pand meer dan bij het andere als de winkelbestemming verdwijnt.Giethoorn hoopt dat de nieuwe subsidievoorwaarden individuele ondernemers 'die er mee bezig zijn' genoeg tegemoet komen. "Er zijn ook emoties bij ondernemers, die zich overvallen voelden bij de bekendmaking van de vorige binnenstadsvisie. We moeten kijken of we er nu met individuele gesprekken uitkomen."Hoogeveen krijgt van de provincie nog twee jaar de gelegenheid met het verhuisbeleid door te gaan. Het door de gemeente beschikbare budget komt uit het binnenstadsfonds, wat overblijft is voor andere doeleinden van dat fonds beschikbaar.