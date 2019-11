'Inwoner Bronneger ontdekt hunebed in zijn tuin'

Lammert Hingstman uit Bronneger is er helemaal zeker van: hij heeft een hunebed ontdekt in zijn voortuin. De gepensioneerde veehouder is amateurarcheoloog en sinds zondag niet meer uit zijn tuin vandaan te krijgen.

Het balletje kwam zondag aan het rollen, legt Hingstman uit. "Mijn zoon kreeg een oude foto uit een erfenis. Het was een foto die honderd jaar geleden is gemaakt op de plek waar ons huis staat. Als je goed kijkt, zie je achter de paarden een aantal keien liggen. Ik denk dus dat het restanten zijn van een hunebed dat daar ooit stond."Omdat Hingstman een fervent fan is van de wichelroede, trok hij het attribuut uit de kast om te kijken of de wichelroede aansloeg. Het lijkt erop dat Lammert twee stokken van gordijnen heeft kromgebogen, maar volgens hem zijn dit echt betrouwbare dingen."Ik weet niet hoe het kan, maar deze dingen zijn écht betrouwbaar", zegt hij stellig. "Ik heb de hele tuin doorzocht met de wichelroede en zo ben ik te weten gekomen waar het hunebed heeft gestaan. Ik heb een omheining gemaakt met lint zodat je kunt zien waar het hunebed stond."Lammert denkt ook wel te weten waarom het hunebed er niet meer staat. "Vroeger moesten boeren in de winter ander werk zoeken. Daarom hebben ze de hunebedden gesloopt tot kleinere stenen. Die hebben ze gebruikt voor het bouwen van huizen."Archeologen van de provincie Drenthe en het Hunebedcentrum zijn het er unaniem over eens: "We hebben nooit signalen gekregen dat aan de Spoorstraat in Bronneger een hunebed heeft gestaan of dat er resten zijn ontdekt. Het verhaal lijkt ons daarom ook niet aannemelijk."