PvdA Assen: 'Denk op tijd na over opvang nieuwe instroom asielzoekers'

Veel crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers sluiten binnenkort, terwijl de verwachting is dat er dit voorjaar juist een grote stroom asielzoekers naar Nederland komt. Het baart de PvdA in Assen zorgen.

"Je leest en hoort steeds meer over de aanstaande asielcrisis en dat die heviger wordt dan afgelopen jaar", zegt PvdA-raadslid Willard Bouwmeester. "Er is nog veel onzeker en er zijn nog geen oplossingen. Daar maken wij ons zorgen over. Hier in Assen vangen wij natuurlijk ook veel vluchtelingen op in de Expo-hal, en het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat daarmee gaat gebeuren."

De hallen in Assen zijn ingericht als noodopvang, niet als crisisnoodopvang. Het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers loopt tot en met 31 mei.

Op tijd nadenken

Volgens de PvdA is de opvang in de Expo Assen logischerwijs eindig, want de eigenaar heeft nieuwe plannen met de ruimtes. De partij wil dat het college van burgemeester en wethouders op tijd schakelt. "We hopen dat het college goed doordrongen is van de crisis die aanstaande is en ook tijdig nadenkt over oplossingen", legt Bouwmeester uit.

Volgens de PvdA'er is het college welwillend. Bouwmeester: "Wij nemen als stad al heel lang de verantwoordelijk, veel meer dan andere regio's in het land. Het is ontzettend lastig, een worsteling voor alle gemeenten. Wij hebben ook niet 1-2-3 de oplossing."