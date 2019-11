Assenaar krijgt celstraf voor uitdelen stokslagen

Hersenletsel door klappen met stok: 2,5 jaar cel geëist

Het slachtoffer hield twee schedelbreuken en mogelijk blijvend hersenletsel aan de ruzie over en heeft nog steeds last van evenwichtsstoornissen. Hij kan één arm en hand nog altijd niet goed gebruiken. De gewelddadige Assenaar moet het slachtoffer bovendien 4500 euro schadevergoeding betalen, bepaalde de rechtbank. Ook legde de rechtbank hem een contact- en straatverbod op.De Assenaren kenden elkaar uit de drugswereld. De 62-jarige man kwam op de bewuste dag naar het huis van het slachtoffer, omdat die nog spullen van hem had. Bij het huis in de wijk Noorderpark kregen de twee ruzie. Het slachtoffer zou daarbij hebben gedreigd met een stanleymes en schroevendraaier.Eenmaal in het huis trok de 62-jarige man een zakmes. Het slachtoffer pakte een stok om de man te weren, maar de boze man pakte de stok af en deelde een paar rake klappen uit. Dat bevestigde een getuige. De man ontkende het incident twee weken geleden in de rechtszaal. Volgens hem was het slachtoffer gestruikeld en daardoor gewond geraakt aan zijn hoofd.De rechtbank vindt poging tot doodslag bewezen, omdat de hij hard sloeg met de grote, massieve stok. “Hij heeft zulk fors geweld gebruikt, dat het ook tot de dood van het slachtoffer had kunnen leiden”, oordeelde de rechtbank.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden tweeënhalf jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De rechtbank straft milder, omdat er rekening mee wordt gehouden dat de dader een hersenbeschadiging heeft overgehouden aan een auto-ongeluk. Daarnaast heeft de 62-jarige de hersenaandoening Korsakov en is hij heroïneverslaafd. De man is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.