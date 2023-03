Wijkagent Hans Bonhof krijgt Zilveren Ster van Coevorden

Hans Bonhof uit Zwinderen heeft vanmiddag tijdens zijn afscheidsreceptie de Zilveren Ster van Coevorden ontvangen. Hij kreeg deze onderscheiding vanwege zijn jarenlange verdiensten als wijkagent in Sleen. Na een carrière van bijna 50 jaar gaat hij met pensioen.

"Iemand als Hans die zo zich zo'n lange tijd dienstbaar inzet voor onze samenleving, verdient zeker een uitzonderlijke blijk van waardering. We zijn als Coevorden erg trots op zulke bijzondere inwoners", aldus burgemeester Renze Bergsma.

Politieagent in hart en nieren

Bonhof zit sinds zijn achttiende bij de politie. Zo'n veertig jaar geleden verhuisde hij naar Drenthe. Hier werd hij rayoncommandant van de post Nieuwlande en Geesbrug. De afgelopen jaren was hij actief als wijkagent in de voormalige gemeenten Zweeloo en Sleen.

Naast zijn werk op straat, publiceerde Bonhof ook maandelijks de politieberichten op de lokale website Sleen.nu. Op die manier deelde hij het nieuws over wat er in de omgeving gebeurt. Ook bezocht hij regelmatig verenigingen en het dorpshuis om voorlichting te geven over het werk van de politie.

Mensen helpen

Bonhofs drijfveer is in al die jaren hetzelfde gebleven: mensen helpen. "Er wordt gauw een oordeel gegeven en dan krijgen mensen een etiket opgeplakt. Ik zeg altijd: eerst maar eens afwachten. Er zit altijd wat goeds in mensen."

Bonhof gaf ook jaarlijks voorlichting op negen scholen in de gemeente Coevorden. Hier informeerde hij de jeugd onder meer over het gebruik van alcohol. Gekleed in uniform en voorzien van handboeien en pepperspray maakte hij met zijn verhaal en uitleg indruk op de leerlingen.

Net geen 50 dienstjaren

Bonhof wordt dit jaar 69 jaar. Vanwege lichamelijke klachten trekt hij komende dinsdag voor de laatste keer zijn uniform aan. Hij kan de vijftig dienstjaren net niet volmaken, maar heeft daar vrede mee: "Mijn betrokkenheid is groot en het is daarom lastig om het politiewerk los te laten. De acceptatie is er nu toch echt wel gekomen. Het is mooi geweest."

Zesde Zilveren Ster van Coevorden