Succesvolle vaccins tegen vogelgriep worden getest op pluimveebedrijven

Voor het einde van het jaar hoopt de minister de eerste resultaten over de effectiviteit te krijgen. "Gegevens over de duur van de immuniteit komen in 2024 en 2025 beschikbaar."

De geteste vaccins zijn nog niet geregistreerd in de Europese Unie en kunnen dus nog niet worden gebruikt in de landbouw. Wageningen spreekt wel van "een belangrijke eerste stap op weg naar vaccinatie tegen het vogelgriepvirus in de pluimveehouderij". Verdere tests moeten duidelijk maken of de vaccins in de praktijk ook werken, hoe lang ze beschermen en of de kippen later misschien een boosterprik nodig hebben.