Muziekcentrum Westerveld zet er een punt achter

"Te weinig opbrengsten", zo zegt Gerringa. En dus moet er wat gebeuren.Bij Muziekcentrum Westerveld hebben zo'n 150 leerlingen muziekles. Het bestaat inmiddels bijna dertien jaar. Nog niet zo lang geleden kondigde het centrum aan om er DJ-lessen te gaan geven. In augustus werd nog een pianodocent gezocht.In de gemeenteraad van Westerveld is vanavond aandacht gevraagd voor het verdwijnen van het muziekcentrum. Want, zo zegt Alfred Schoenmaker van DSSW/SW, "er verdwijnt een belangrijke voorziening. Kan de gemeente een rol spelen om het muziekcentrum voor de gemeente te behouden?"Volgens wethouder Henk Doeven is het nog maar de vraag of de gemeente iets zou kunnen doen. Zeker ook omdat het om een particulier initiatief gaat. Hij wil wel met eigenaar Gerringa in gesprek.Gerringa is niet zomaar van plan om zijn besluit terug te draaien. "Het is een weloverwogen besluit. Ik kan het centrum wel draaiende houden, maar het brengt te weinig op. En na bijna dertien jaar vind ik het wel tijd om wat anders te gaan doen."Hij spreekt van oneerlijke concurrentie met de gesubsidieerde organisatie Scala uit Meppel. Scala zorgt in Westerveld ook voor bijvoorbeeld muziekles. Gerringa is naar eigen zeggen al tien jaar bezig om zijn punt bij de gemeente te maken. "Het is jammer dat het pas wordt opgepakt nu ik definitief heb besloten om te stoppen. Alleen bij een structurele oplossing wil ik nadenken over doorgaan."Inmiddels heeft een leerling een petitie gestart om het centrum voor Westerveld te behouden. Sandy Alblas vindt het zonde als de deuren definitief sluiten. "Zonde! Want dit centrum, dat uitgerust is met de modernste audiovisuele middelen, heeft maatschappelijke waarde! Door het bieden van steengoede muzieklessen, onderdak aan muziekgroepen en talentontwikkeling."Inmiddels hebben meer dan honderd mensen de petitie getekend. "Het verdient het om open te blijven met financiële steun van de gemeente. Onderneem actie!"