Minister Van der Wal blijft bij deadline juli stikstofplannen provincies

Provincies moeten nog steeds voor 1 juli hun stikstofplannen af hebben, ook na de verkiezingszege van de op dit punt zeer kritische BoerBurgerBeweging (BBB), zegt verantwoordelijk minister Christianne van der Wal. Die plannen zullen niet "in beton gegoten" zijn en kunnen daarna nog worden aangepast.

Een speerpunt van BBB-leider Caroline van der Plas is haar stevige kritiek op het stikstofbeleid van het kabinet. De partij wil dat de deadline om de stikstofuitstoot per 2030 te halveren van tafel gaat en dat boeren niet gedwongen uitgekocht worden.

Gezien de BBB in alle provincies de grootste partij is na de verkiezingen van woensdag, is de kans groot dat de partij onderdeel wordt van provinciebesturen. Dat kan ertoe leiden dat de stikstofplannen van het kabinet worden tegengewerkt, omdat provincies een belangrijke rol hebben bij de uitvoering hiervan.