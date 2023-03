BBB-stemmers op slechts paar punten oneens met standpunten van de partij

Stemmers op de BoerBurgerBeweging (BBB) tijdens de Provinciale Statenverkiezingen zijn het grotendeels eens met de standpunten van de partij. Dat blijkt uit een analyse van de stellingen van Kieskompas, nadat deze 20.000 keer is ingevuld.

De meeste stemmers zullen op de BBB gestemd hebben vanwege hun standpunten rondom stikstof en de wolf. Maar had je via BBB ervoor willen zorgen dat er minder geld naar kunst en cultuur gaat of geen provinciaal geld naar een nieuw stadion van FC Emmen, dan kom je bedrogen uit.

De meeste mensen die Kieskompas invulden willen geen extra geld voor kunst en cultuur, terwijl de partij daar geen moeite mee heeft. Op de stelling 'De provincie moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur', zegt de partij het eens te zijn met de stelling en de stemmers zeggen het er niet mee eens te zijn.

Groter verschil

Het omgekeerde is het geval bij de stelling dat er meer ruimte moet komen voor fietsers, ook als auto's daar last van hebben. De partij is het daar niet mee eens, maar de stemmers wel. Datzelfde gebeurt bij de stelling 'Er moeten meer woningen worden gebouwd, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied'.

Het grootste verschil zit in twee stellingen. 'Om nationaal park Dwingelderveld te beschermen, mag recreatie daar worden beperkt', is een stelling waar de partij het helemaal niet mee eens is, maar de stemmers hebben gekozen voor 'mee eens'. Omgekeerd geldt deze uitslag ook voor de stelling 'De provincie moet de komst van grote distributiecentra tegenhouden, ook als hierdoor banen verloren gaan'. De partij is het helemaal eens met die stelling, maar de kiezers zijn het niet eens met die stelling.