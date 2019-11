Assen scoort goed qua toilettendichtheid

De lijst is samengesteld door de Toiletalliantie, bestaande uit onder meer de Maag Lever Darm Stichting, met het doel aandacht te vragen voor het tekort aan openbare toiletten. De alliantie bracht het aantal toiletten in de vijftig grootste gemeenten van Nederland in kaart.Daar horen geen Drentse gemeenten bij, maar op verzoek van RTV Drenthe keek de Toiletalliantie ook naar de situatie in onze provincie.Assen heeft per openbaar toilet 2.194 inwoners. Dat is goed voor de tiende plaats in de lijst. Hoogeveen staat met 5.091 inwoners op de 46ste plaats een stuk verder naar onderen. Volgens de Toiletalliantie hebben veel Drentse gemeenten geen openbare toilettenbeleid.Alkmaar is de meest toiletvriendelijke grote gemeente van 2019, op de voet gevolgd door Amersfoort en Leeuwarden.