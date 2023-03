Vooral koopwoningen en daghoreca in voormalig Hotel Braams Gieten

In het pand van het voormalige Hotel Braams in Gieten komen 22 appartementen, 5 andere woningen en een horecagelegenheid. Het huidige gebouw wordt niet gesloopt, maar van binnen wel grootschalig verbouwd.

De fractie van GroenLinks in de gemeente Aa en Hunze had vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de toekomst van het voormalige hotel. Uit de antwoorden daarop blijkt dat het gebouw een behoorlijke transformatie staat te wachten.

'Gebouw blijft staan'

Het complete complex in het centrum van Gieten bestaat uit een hotelgebouw met 41 kamers, een café-restaurant en een grote feestzaal. Het grootste gedeelte zal volgens eigenaar en vastgoedontwikkelaar Sander Dragtstra niet worden gesloopt. "Dat was ook een nadrukkelijke wens vanuit de gemeente, vanwege de historie van het gebouw."

Er komen met name koopwoningen in de gebouwen, maar mogelijk zal ook een deel worden verhuurd. Dat is volgens de vastgoedontwikkelaar afhankelijk van beleggers. Over de invulling van de nieuwe horeca is Dragtstra nog in gesprek met een aantal potentiële uitbaters. Wel zal het waarschijnlijk om daghoreca gaan.

Roerige geschiedenis

Hotel Braams kent een roerige geschiedenis. In het pand zat al vanaf 1617 een horecagelegenheid. Net geen 400 jaar, in 2016, ging het hotel failliet, tot groot verdriet van het dorp. Vrijwel direct kwam er interesse van een zorginstelling om een begeleid wonen-project in het pand te huisvesten, maar de gemeente wilde daar niet aan meewerken.

Eind 2016 werd het hotel alsnog verkocht aan drie ondernemers uit Gieten en Midwolde, maar zij verkochten het pand nog geen jaar later door aan een projectontwikkelaar. Die verkocht het weer door aan een zorginstelling, die er een woonzorgcentrum voor dementerende ouderen in wilde vestigen.

Alleen ging die zorginstelling in 2019 failliet, zonder dat er ook maar een oudere heeft gewoond. Het pand werd opnieuw verkocht, dit keer aan beleggers. Die verkochten het pand op hun beurt in de zomer van 2021 aan de huidige eigenaar, SD Projecten uit Emmen.

Datum onbekend

Er gloort dus weer wat hoop voor het voormalige hotel, al zijn de toekomstplannen volgens de huidige ontwikkelaar nog niet helemaal uitgewerkt. Er is nog niet bekend op welke termijn Dragstra aan de slag wil met Hotel Braams. Bovendien zal de gemeenteraad zich er in de toekomst nog over moeten buigen.