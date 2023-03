Meppeler krijgt ruim een jaar cel voor in brand steken bestelbus en diefstal

Voor het in brand steken van een bestelbus in Hoogeveen en diefstal is een 44-jarige man uit Meppel veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden. Er was anderhalf jaar tegen hem geëist.

De Meppeler haalde op 5 december vorig jaar een dj-set uit de bestelbus in Hoogeveen. Een camera in de buurt registreerde de diefstal. De man reed er op een scooter met de buit vandoor. Even later arriveerde een identieke scooter en werd de bus in brand gestoken.

Doos verloren

De agenten zagen kort na de diefstal een vergelijkbare scooter bij een casino in Hoogeveen staan. Daar lag ook een doos met de dj-set. De man wilde niet vertellen hoe hij daaraan kwam. Pas op zitting kwam hij met het verhaal dat hij die avond bijna op een andere scooterrijder botste, die daarbij de doos verloor.

Ongeloofwaardig

De rechter vond dat scenario ongeloofwaardig. Er was voldoende bewijs om de Meppeler te veroordelen voor de inbraak in de bus en brandstichting. Hij droeg dezelfde jas als de man op de beelden en zijn handschoenen hadden brandsporen.

Drugslab

De man kreeg de straf ook voor een inbraak in juli in Stieltjeskanaal. Hij probeerde toen met een kameraad een aanhanger met spullen te stelen, die uit de schuur van een boerderij waren gehaald. De boerderij was afgesloten, omdat daar eerder een drugslab was ontdekt. De buurman zag de mannen bezig en belde de politie.