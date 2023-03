Als 16e op de lijst en toch in Provinciale Staten: 'Ik zit een beetje in een spagaat'

Wie er straks in de Statenzaal plaatsnemen is nog niet helemaal duidelijk. Helder is wel dat er veel nieuwe gezichten opduiken in Provinciale Staten. Met een winst van 17 zetels bij de BoerBurgerBeweging (BBB) zullen ook de kandidaten die zich als lijstduwer verkiesbaar stelden, aan de bak moeten.

Op de boerderij van Hendrik Smeenge in Lieveren staat de taart op tafel. "We treffen het vandaag jongens." Smeenge snijdt dikke plakken slagroomsnit af. "We hebben een heel goed resultaat behaald." Als nummer 16 op de lijst voor BBB maakt Smeenge grote kans om in Provinciale Staten terecht te komen. En dat had hij niet zien aankomen.

'Meer voor elkaar krijgen'

"Ik zit een beetje in een spagaat." Sinds vijftien jaar zit Smeenge voor Gemeentebelangen in de raad van Noordenveld. Met voorkeursstemmen werd hij herkozen. "Ik had de fractie toegezegd dat ik BBB alleen zou ondersteunen. Uiteindelijk denk ik dat ik op provinciaal niveau meer voor elkaar kan krijgen dan op gemeentelijk niveau."

Smeenge houdt een slag om de arm. Voor hij een definitief besluit neemt om de Staten in te gaan, wil hij eerst in overleg met de andere kandidaten. "De eerste zeven die op de lijst stonden hebben er wel rekening mee gehouden. De anderen moeten schakelen. Ik ook. We moeten eerst maar eens kijken wie beschikbaar is."

Op 29 maart worden de nieuwe Statenleden geïnstalleerd. De komende week moet duidelijk worden wie dat zijn.