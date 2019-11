'Strijd om supermarkten zal woningbouw op PBH-terrrein Zuidlaren niet frustreren'

Wonen wordt apart geregeld op het achterterrein, en of er één supermarkt op het PBH-terrein komt, twee, of misschien geen enkele, daar kunnen ze over doorstoeien zolang ze willen. Dat heeft voor het wonen geen gevolgen. Dat heeft wethouder René Kraaijenbrink van de gemeente Tynaarlo vanavond toegezegd.Als de raad over twee weken definitief besluit over de ontwikkelrichting van het centrumplan, dan kan het gas erop met de woningbouwplannen daar, beloofde Kraaijenbrink. "We kunnen uiteindelijk het gebied opknippen in twee bestemmingsplannen, dus hoe het ook verdergaat met de discussie over de supermarkten, dat houdt de woningbouw niet tegen", zegt hij.VVD, Gemeentebelangen en PvdA willen de supermarkten het liefst helemaal uit het centrumplan knippen. Daarover zou dan opnieuw inspraak moeten komen en overleg met belanghebbende partijen als ondernemers. Volgens de fracties is de weerstand te groot tegen drie supermarkten in het dorp, waarvan eentje op het vroegere PBH-terrein.De partijen zijn bang voor een slepende strijd, die de bouw van woningen op het 24 hectare grote terrein enorm zal vertragen. " En dat is het laatste wat we willen, want Zuidlaren zit al jaren te wachten op woningbouw", aldus de partijen.Van allerlei kanten komt er kritiek op het supermarktplan van het college. Na een langdurig participatietraject hebben B en W het plan voorgelegd voor drie supermarkten in het dorp. Twee grote full service supers, wat Albert Heijn en Jumbo zullen worden, en een discounter van buitenaf, wat de Aldi uit Annen zal zijn. De Aldi zou dan naar de Stationsweg moeten, waar nu nog de AH tot komende zaterdag zit. Die vertrekt namelijk voor vier jaar naar een noodwinkel op het PBH-terrein, maar hoopt daar eigenlijk 'voor eeuwig' te kunnen blijven.Maar Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) wil daar beslist geen permanente full service supermarkt. Ondernemers zijn bang dat een supermarkt aan de noordkant van de Brink de doodsteek is voor de speciaalzaken langs het winkellint van de Stationsweg.Ook gelooft de VOZ er niet in dat in de oude AH-winkel aan de Stationsweg een discounter komt als publiekstrekker voor de rest van de straat. Zo vindt de Aldi die vanuit Annen naar Zuidlaren wil verhuizen, de plek daar veel te klein. Maar fors uibreiden mag daar niet. Daarom heeft de Aldi ook al een bod gedaan op grond op het PBH-terrein.Ook de Coop ligt dwars. Die heeft twee buurtwinkels buiten het centrumgebied en is bang, dat met meer en grotere supermarkten hun wijkwinkels de nek omgedraaid wordt. Volgens de ondernemersvereniging VOZ moet de Albert Heijn straks na vier jaar gewoon terug naar de Stationsweg en daar uitbreiden. "Onderzoek geeft aan dat een supermarkt aan weerszijden van het winkellint het beste is voor een combinatiebezoek aan de speciaalzaken, en dat de beste waarborg is voor onze winkels."Op het PBH-terrein wil de VOZ alleen woningen en een gezondheidscentrum. Enkele huisartsenpraktijken en apotheken hebben de handen ineen geslagen en zoeken een plek voor een gezondheidscentrum.Over twee weken beslist de raad definitief. Dan komt er ook een half miljoen op tafel voor de verdere planuitwerking van het centrumplan Zuidlaren.