Van Frederiksoord naar Veenhuizen lopen is geen straf meer

Ondertussen denkt hij ook al over landsgrenzen heen. "Misschien moet je nog eens nadenken over een verbinding met de Belgische kolonie. En of je dat dan wandelend of op de fiets moet doen, laat ik even in het midden. Maar er is een Pieterpad, dus wie weet ontstaat er ook nog eens een Koloniepad vanuit Drenthe naar de Belgische koloniën."