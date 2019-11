Rechter: Altijd Zorg in Rolde moet terug naar 't Ruige Veld [update]

Altijd Zorg vocht vorige week het besluit aan van burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze. Die bepaalde twee weken geleden dat de medewerkers van Altijd Zorg per direct weg moesten uit de instelling voor mensen met psychische problemen.Aanvankelijk sloot hij de woonvorm op donderdag 7 november, maar dat werd diezelfde nacht nog door de kort gedingrechter teruggedraaid. De volgende dag werd personeel van andere zorginstellingen geregeld, wat tot veel onrust leidde in de woonvorm. Bewoners waren kwaad, omdat het personeel van Altijd Zorg vervangen werd.Hiemstra greep in, omdat volgens hem de openbare orde in gevaar was. Er was te weinig personeel, ongeschoold personeel en er waren kinderen aanwezig. Naast de instelling met 24 bewoners zit namelijk een school.Vorige week donderdag diende de rechtszaak die Altijd Zorg had aangespannen tegen de gemeente Aa en Hunze. Tijdens de zitting werd bepaald dat zorgorganisatie Het Kopland en Humanitas de zorg zouden overnemen tot de rechter uitspraak zou doen. De rechter heeft Altijd Zorg nu volledig in het gelijk gesteld. Binnen twee weken moeten de medewerkers weer aan het werk zijn in Rolde.De rechter stelt dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de situatie bij 't Ruige Veld op 7 november zo ernstig was dat de openbare in gevaar was. Het acute besluit van Hiemstra om de woonvorm te sluiten, vindt de rechter te ingrijpend. Voor juni dit jaar zijn er meerdere incidenten geweest in en bij de instelling, maar volgens de rechter daarna nauwelijks nog."Het was een emotionele tijd, maar wij zetten nu vol in op een samenwerking met de gemeente", zegt een woordvoerster van Altijd Zorg. "We zetten de ingezette koers door en verbeteren waar nodig. Het vertrouwen van de bewoners heeft ons al die tijd gesteund en daar zijn we ook heel trots."De gemeente Aa en Hunze komt later vandaag met een reactie. Vanochtend worden de bewoners van 't Ruige Veld ingelicht over de beslissing van de rechter.De rechter heeft Aa en Hunze opdracht gegeven Altijd Zorg de komende twee weken te laten weten welke dingen binnen 't Ruige Veld moeten worden aangepast om te voorkomen dat er gevaar ontstaat voor de openbare orde. Hij raadt Altijd Zorg en de gemeente ook aan voorlopig ook Stichting Phusis, die momenteel 't Ruige Veld runt, nog zorg te laten verlenen in de woonvorm. "Gezien de zorgen omtrent de kwaliteit van de zorg."