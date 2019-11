Schilderen met een uniek pigment van Rembrandt

Meer weten over de Drentse natuur? Ontdek ‘t op ROEG!

Vivianiet is een mineraal dat ontstaat door een chemische reactie en is terug te vinden in veengrond. Het vormen ervan is een heel secuur proces, dus het komt weinig voor.In 2015 werd besloten bij de Drentse Aa een beek te laten meanderen. Cindy de Jong vond het mineraal, maar dacht dat het cyanide was omdat die stof dezelfde blauwe kleur heeft. "Toen ik erachter kwam dat het vivianiet bleek te zijn, ben ik een onderzoek gestart. Ik wilde meer weten van het mineraal."Lang dacht men dat Rembrandt met twaalf verschillende natuurlijke pigmenten schilderde. "Uit recent onderzoek is gebleken dat het er eigenlijk dertien zijn. En het dertiende natuurlijke pigment is dan ook vivianiet."Vivianiet komt, in vergelijking met andere delen van het land, veel voor in Drenthe. "De Drentse bodem is heel rijk. Hier zitten op veel plekken alle benodigde elementen in de grond om vivianiet te laten ontstaan", zegt De Jong."Maar het is ingewikkeld. Water zakt door het keileem. Dit water laat ijzer achter in dit soort grond. Als dit zich opstapelt bijvoorbeeld in veengrond en er komen mineralen bij, dan ontstaat een reactie. Als dit wordt opgegraven en wordt blootgesteld aan zuurstof en zonlicht kan er vivianiet ontstaan."