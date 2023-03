Astrid Nienhuis, burgemeester in Heemstede, aangesteld als verkenner

Astrid Nienhuis (VVD) wordt de verkenner voor het nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten in Drenthe. Nienhuis is burgemeester in het Noord-Hollandse Heemstede.

Volgens Gert Jan Schuinder van de BBB is er gekozen voor Nienhuis omdat ze als burgemeester boven de partijen staat. "Ook heeft ze bestuurlijke ervaring", laat Schuinder weten in het RTV Drenthe-programma Cassata. "Ze heeft al meerdere formatieprocessen gedaan en is daarnaast officier van justitie geweest."

'Hoe nu verder?'

De voordracht van de verkenner is vanochtend aangenomen tijdens een koffiemoment in het Van der Valk-hotel in Assen. "We hadden iedereen uitgenodigd om het badwater te polsen", zegt Schuinder. "Hoe staat iedereen erin? We hebben iedereen de ruimte gegeven om te kijken hoe nu verder."

De BBB heeft het voortouw gekregen om de verkenning in te gaan na de verkiezingsoverwinning van afgelopen woensdag. In Drenthe kreeg de BBB 33,5 procent van de stemmen, wat goed is voor 17 van de 43 zetels in de Provinciale Staten.