Assense schrijft boek over kind zijn in Nederlands-Indië: 'Verhaal moet verteld worden'

Van oma Maud en de zeven geïnterviewden maakte kunstschilder Van Bolhuis drie schilderijen: een portret, een model in interieur en een Indische herinnering. Deze schilderijen zijn in het boek opgenomen. "We zien bij oma Maud twee portretten. Een klassiek portret en een in haar huiselijke omgeving. Van alle geïnterviewden heb ik foto's gekregen van Nederlands-Indië. En van iedereen heb ik een herinnering geschilderd."

Na haar eigen oma is Van den Berg op zoek gegaan naar andere verhalen. Dat bleek nog een behoorlijke opgave. "Binnen de gemeenschap wordt er niet veel over gesproken. We hebben ook mensen gesproken met Nederlandse roots en dat is wat je terugziet in het boek: een verzameling verhalen van Nederlanders, Indo's en Nederlands-Indiërs. Het is een mooie mix van mensen die kind zijn geweest in Indië." Volgens Van den Berg zijn het verhalen die verteld worden. "We kennen in de regio een grote Molukse gemeenschap. Ik denk dat het Indische verhaal net zoveel aandacht verdiend."