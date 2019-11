Politie legt beslag op huis van illegale buldogfokkers in Hoogeveen

Eind vorig jaar kwamen er bij de politie twee anonieme tips binnen over de fokkers van voornamelijk Franse buldogs. Er waren zorgen over het dierenwelzijn bij de fokkerij. Toen de politie een kijkje ging nemen troffen ze de 47-jarige bewoonster van het pand aan. Binnen werd door het aantal kennels en werpkisten al snel duidelijk dat het pand was ingericht als een bedrijfsmatige fokkerij."Het welzijn van de dieren was niet in het gedrang. Daar was het eigenlijk perfect mee", zegt Henk Bosker, bij de politie gespecialiseerd in dierenwelzijn. "Gedurende het bezoek daar, werd duidelijk dat de bewoonster niet over een vakbekwaamheidsdiploma beschikte en geen administratie bijhield."De politie berekende dat de vrouw en de 49-jarige man de afgelopen drie jaar 130.000 euro verdienden aan de verkoop van de buldogpuppy's. Daarom is beslag gelegd op de woning. De fokkerij is inmiddels opgeheven. Vorige week donderdag werd het tweetal aangehouden en zijn ze verhoord. Ze worden verdacht van het overtreden van de Wet Dieren. De zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie.De politie heeft tijdens het onderzoek meerdere mensen getraceerd die Franse buldogs hebben gekocht bij de Hoogeveense broodfokkers. Volgens de politie is het zaak voor kopers om altijd scherp te zijn bij de aanschaf van een pup. "Vraag altijd of de fokker geregistreerd is, hoe lang ze al fokken en of ze een bloedlijn aanhouden. Je hebt vaak te maken met erfelijke afwijkingen, bij Franse buldogs is dat bijvoorbeeld een te korte snoet waardoor de ademhaling heel slecht wordt", weet Bosker. "Vraag ook altijd om een Europees paspoort voor de hond."