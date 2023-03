Benefietconcert Syrische vrouwengroep Emmen voor aardbevingsslachtoffers: 'We willen hoop geven'

Met een benefietconcert in Loods 13 in Emmen zamelde de Syrische vrouwengroep Emmen vandaag geld in voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije. Veel van de vrouwen hebben familie en vrienden in het getroffen gebied.

"Ik heb een zus en een broer daar wonen", vertelt Nour Saadi, voorzitter van de Syrische vrouwengroep. "Het gaat slecht met ze. Niemand is zeker van zijn leven nu. Iedere dag kan er iets gebeuren en eerste levensbehoeften zijn niet beschikbaar." Samen met de andere vrouwen zorgde Saadi voor een 'Music, Meet & Eat-middag' in Loods 13 in Emmen. Ze regelden optredens van Syrische en Nederlandse artiesten. Er werden Syrische lekkernijen en zelfgemaakte tassen en kleding verkocht.

Doosje paracetamol