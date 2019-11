Bijzonder: eerste broedende Drentse oehoe gevonden

deze reusachtige uil zit nu in Drenthe

Oehoe-expert Hans Hasper is in zijn nopjes met de Drentse oehoe. Ieder weekend gaat hij naar Duitsland om daar de oehoes te bestuderen. Dat hoeft nu niet meer. "Bijzonder hè? Elk weekend reis ik af naar Duitsland en dan broeden ze hier, in Drenthe!”, zegt Hasper lachend.Hasper vertelt tijdens een wandeling in het bos over de oehoes in Drenthe: "Een ruiter had de jonge uil gevonden en dacht dat de vogel iets mankeerde. De dierenambulance heeft toen de uil naar opvangcentrum Fûgelhelling in Ureterp gebracht. Een bekende van mij die daar werkt appte mij toen dat er een jonge ransuil was binnengebracht. Dat bleek geen jonge ransuil, maar een kneiter van een jonge oehoe".Het kuiken werd teruggeplaatst in het oude buizerdnest waar de oehoe had gebroed. Ook werd toen een wildcamera geplaatst.Normaal gesproken moet Hasper uitwijken naar Duitsland om oehoes te kunnen zien. "In Duitsland hebben ze gewoon veel meer ratten en duiven te eten. Dat is afhankelijk van de mais. Hier in Drenthe hebben we veel snijmais, dat wordt schoner geoogst. Dus precies over de grens zie je ook hele grote groepen houtduiven, veel meer ratten en dus ook veel meer oehoes".Hasper heeft een verrekijker om zijn nek hangen. Toch is de kans heel klein dat je de oehoe overdag ziet. "Dan zit de oehoe hoog in de bomen verscholen en 's avonds is het donker, dus de kans is heel klein dat je hem ziet. Dan moet je geluk hebben", zegt Hasper.In het bos is het muisstil. Je hoort alleen de voetstappen in de ritselende herfstbladeren en wat vogels. "Gaaien", merkt Hasper opeens aandachtig op. "Vlaamse gaaien gaan erg tekeer wanneer er een oehoe in de buurt is. Die hebben zo'n hekel aan oehoes, dat is bijzonder. Soms vind ik een oehoe door de gaaien. Dat is wel handig."Volgens Hasper blijkt uit studies dat oehoes vrij dicht in de buurt van waar ze geboren zijn broeden. "Er is dus een reële kans dat er een oehoe-populatie in Drenthe komt, ook met het oog op de populatiedruk vanuit Duitsland", vertelt de expert. De kuikens zijn inmiddels allemaal uitgevlogen.Ter ere van de unieke geboorte van de oehoe-kuikens in Drenthe kreeg gedeputeerde Henk Jumelet vanmiddag een geboortekaartje aangeboden van boswachter Widmar van der Meer van Staatsbosbeheer.