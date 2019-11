Kunstenaars Into Nature 'allemaal enthousiast' over het Bargerveen

Volgens Marinus Pranger van Into Nature zijn de kunstenaars in druk overleg met Staatsbosbeheer of hun kunstwerken wel kunnen staan waar de kunstenaars willen. "Ze hebben soms hele gekke ideeën, we moeten kijken of dat allemaal wel haalbaar is."Het Bargerveen is volgens Pranger een bijzonder natuurgebied voor Nederland en voor West-Europa. Pranger: "Het is één van de laatste hoogveengebieden van Nederland. Er zijn de afgelopen tijd al verkenningen geweest met de kunstenaars. We moeten goed kijken of een kunstwerk wel kan op een bepaalde plek."De kunstenaars komen vanuit de hele wereld naar het Bargerveen om hun kunstwerk te vertonen. Onder anderen de Nederlandse Awoiska van der Molen, Roger Hiorns uit het Verenigd Koninkrijk, de Zweedse Nina Canell en de Italiaan Giorgio Andreotta Calò laten hun werken zien."De kunstenaars hebben stuk voor stuk een drukke agenda en reizen de hele wereld over", aldus Pranger, "maar over het Bargerveen waren ze allemaal direct enthousiast."Naast de kunstwerken in het Bargerveen worden er activiteiten georganiseerd in Rensenpark in het centrum van Emmen. "Het Rensenpark is een mooie plek waar veel gebeurt", laat Pranger weten. "De voormalige dierentuin is een groot gebied waar je van alles kan doen, er daar kan je dan mooi naar toe. Er zijn filmactiviteiten en randactiviteiten die passen bij Into Nature."Into Nature is te zien van 27 juni t/m 13 september 2020 in het Bargerveen en Emmen.