Komst oehoe is 'groot compliment voor de Drentse natuur'

"Het is een compliment voor ons allemaal", zegt gedeputeerde Henk Jumelet over de komst van de oehoe's. Vandaag viert hij samen met Staatsbosbeheer dat in het Drents-Friese Wold een nest oehoe's is aangetroffen.

Eerste broedende Drentse oehoe

Midden in het bos staat beschuit met muisjes klaar. Boswachter Widmar van der Meer van Staatsbosbeheer reikt aan Jumelet een bijzonder geboortekaartje uit. 'Hoera, een oehoe!' staat erop. Jumelet is enthousiast over het eerste broedpaar in de provincie. "Ik vind het geweldig dat zo'n indrukwekkend dier zich thuis voelt in de Drentse natuur", zegt hij.Deze grootste uil van Europa wordt door Jumelet van harte welkom geheten. Dat de uil onze provincie heeft uitgekozen ziet hij als een groot compliment voor de Drentse natuur. "Hij is hier zelfstandig naartoe gekomen. Dat zegt iets over de kwaliteit van de Drentse bossen, over de natuur die ruimte biedt voor de oehoe. We zullen er goed op letten dat ie beschermd blijft."