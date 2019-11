'Kleurrijke' columniste Dieneke Smink uit Havelte overleden

Smink schreef jarenlang een column in de Meppeler Courant. "Maar ze begon als columniste in een programma van mij op Radio Drenthe", zegt voormalige RTV Drenthe-presentatrice Annette Timmer.Timmer raakte bevriend met Smink, die de laatste jaren in Havelte woonde. "Daarvoor woonde ze in Uffelte, waar ze een klein theater en een galerie bij huis had."Dieneke Smink is voor veel mensen in Zuidwest-Drenthe een bekend gezicht. "Ze was letterlijk een kleurrijke vrouw. Meestal had ze allerlei kleuren in haar haar", zegt Timmer. Behalve columniste, is de ook taolschulte geweest voor het Huus van de Taol. Daarnaast heeft ze als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) veel stellen in de gemeente Westerveld getrouwd.Morgenmiddag is er een condoleance in de Nije Wheeme in Havelte. Daarna wordt ze in besloten kring begraven.