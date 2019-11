'Veel mensen weten niet eens waar Moldavië ligt'

Moldavië

Moldavië is één van de armste landen van Europa. De Moldavische economie draait voor het grootste deel om landbouw. De economie in de voormalige Sovjet-staat groeit, maar toch kent Moldavië nog veel problemen. Corruptie, politieke spanningen en bureaucratie zijn daar voorbeelden van.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De vraag is waarom ze naar Nederland komen, want volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maken de Moldaviërs hier geen kans op asiel. Volgens hulporganisatieheeft het inderdaad geen zin. Je kan de Moldaviërs beter in hun eigen land helpen, zo is de gedachte."Je zou veel meer willen kijken naar hoe je in Moldavië iets kan opzetten", zegt Corine de Jong van de christelijke hulporganisatie. "Maar praktisch is dat heel lastig." Volgens haar zijn er in het land genoeg mensen met ondernemersgeest, maar is startkapitaal een groot probleem. "De luxepositie van Nederland kun je daar niet overzetten."We weten in West-Europa ook maar weinig van Moldavië, denkt De Jong. Volgens haar is Moldavië het armste land van Europa. "Maar mensen weten vaak niet eens waar het land precies ligt", vertelt ze. "Je ziet daar een kloof tussen arm en rijk. In het centrum heb je bijvoorbeeld prachtige winkels en de duurste auto's, maar aan de andere kant heb je veel arme mensen. Een middenklasse is er niet."Bovendien is er weinig werkgelegenheid. Het gevolg is dat sommige Moldaviërs hun geluk beproeven in andere landen, ook omdat ze daar meer kunnen verdienen. Dat doen ze vooral in omliggende landen, maar De Jong hoort ook verhalen van Moldaviërs die naar Duitsland trekken. En nu dus blijkbaar ook naar Nederland.Volgens De Jong vanraken gemeenschappen ontwricht, doordat veel ouders tijdelijk of definitief in het buitenland werk zoeken. De ouderen en de kinderen blijven dan achter. "Dorpen raken leeg", zegt ze.Corine de Jong is zelf ook meerdere keren in Moldavië geweest en heeft daar met eigen ogen gezien hoe schrijnend de situatie voor sommigen is. "Mensen leven er van een heel klein pensioen of krijgen een uitkering. Ze hebben zomerwerk, maar werken in de winter niet. Dus mensen moeten van heel weinig geld leven."Dat stelt veel arme Moldaviërs volgens haar vaak voor de keuze: koop ik hout voor mijn kachel of koop ik boodschappen? Geld voor beide is niet. "En in de winter is het steenkoud. Bovendien zien de huizen er uit als bouwvallen."De Moldaviërs willen volgens De Jong wel geholpen worden, maar niet zozeer met spullen. "Bijbegonnen we ooit met het smokkelen van bijbels, toen het IJzeren Gordijn er nog was. In de jaren daarna werd het meer materiële hulp. Nu krijgen we meer de vraag om, in plaats van bijvoorbeeld kleding te sturen, ze te helpen om zelfvoorzienend te worden."De hulporganisatie ondersteunt onder meer dagopvangcentra, die voor kinderen als een soort tweede thuis fungeren. "Daar krijgen kinderen na schooltijd een warme maaltijd en worden ze geholpen met huiswerk. Ook leren ze er normen en waarden. We vragen ze ook steeds wat ze later willen worden, om ze zo hun doel voor ogen te laten houden."Een ander project datsteunt, is een opvangcentrum voor kinderen met een beperking. In Moldavië rust daar volgens De Jong nog vaak een taboe op. "We geven ze ondersteuning, door bijvoorbeeld training te geven over autisme."