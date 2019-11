Studenten verlossen boer Ruinen van uien: zonde om te laten verrotten

De uien zijn van akkerbouwers Henry en Inge Woltinge uit Ruinen. Ze liggen op een stukje land aan de Noordhalen, maar kunnen niet geoogst worden. Het land is te nat.Woltinge wilde ze niet zomaar laten verrotten en laat iedereen zelf uien rapen. En dat gebeurt ook. Families komen langs met een krat of tas om uien uit het kletsnatte land te halen. Er liggen er genoeg.De studenten doen nu ook mee onder de actienaam 'Save the Onion'. "We brengen ze naar Wageningen." Zo vertelt student Jesse Opdam. "We hebben sociale media gebruikt om zoveel mogelijk studenten aan te spreken om de uien op te halen bij de universiteit. Regel met je huis of studentenvereniging dat je de uien gaat eten als uiensoep of hachee en geef ons een kleine donatie voor de boer. Als een klein geschenk."Met drie man sterk zijn ze in Ruinen actief. Laarzen zijn absoluut nodig om het perceel op te komen. Uien liggen overal. Tot in het water aan toe. Kisten vol worden van het land gehaald en in grote bigbags op een kar gestort.Er is voor de studenten nog een reden om de uien binnen te halen. "We praten met z'n allen heel veel over wereldvoedsel problemen. Maar als je dan hoort dat vijf tot tien procent van de gewassen achter blijft op het veld. Als je dat percentage kan winnen en gebruiken, dan scheelt dat heel veel."Of ze alle uien vanmiddag kwijt zijn in Wageningen? Dat zal nog moeten blijken. Op het menu staat binnenkort ongetwijfeld uiensoep. Of misschien wel heerlijke 'siepelhachee'.