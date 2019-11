Leden No Surrender voor de rechter vanwege bad standing

Bij een bad standing wordt een clublid met geweld uit de club gezet, nadat hij zich niet aan de regels heeft gehouden. De Assenaren van 43 en 44 jaar en de beide Groningers (57 en 27) worden verdacht van het dreigen met geweld toen ze eisten dat de man zijn hesje en zijn motor moest inleveren, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM).Ook dwongen ze het slachtoffer geld te pinnen. Hoeveel hij heeft moeten betalen, is niet bekend. Bij bad standings is het gebruikelijk dat degene die uit de club gezet wordt een 'boete' moet betalen.Opmerkelijk is dat de bad standing volgens het OM al plaatsvond op 30 augustus 2014. "De zaak is aan het licht gekomen tijdens het onderzoek naar oud-captain Henk Kuipers", legt de woordvoerster uit. "Het slachtoffer heeft begin 2018 aangifte gedaan." Waarom de man zoveel later pas naar de politie stapte, is onduidelijk.Het gaat dinsdagochtend om een regiezitting. Het onderzoek naar de zaak is klaar. De advocaten van de vier mannen kunnen nu onderzoekswensen indienen.Tegelijkertijd met de vier staan ook een 51-jarige vrouw uit Emmen en een man van 37 uit Amsterdam terecht. De vrouw wordt verdacht van het vervalsen van een loonstrook en de Amsterdammer van een zware mishandeling in Emmen in maart 2016.Volgens de OM-woordvoerster is er een link met de Asser zaak, maar welke is niet duidelijk. "Het slachtoffer in Emmen is een ander dan die uit Assen. Ook weet ik niet of dit ook om een bad standing gaat." Het slachtoffer in Emmen is, in tegenstelling tot de man in Assen, wel geslagen. Hij liep meerdere breuken in zijn gezicht op.Henk Kuipers zelf staat overigens volgende maand terecht bij de rechtbank Groningen. Hij wordt verdacht van een groot aantal misdrijven, waaronder geweld en afpersing. Ook stelt het OM dat hij leiding heeft gegeven aan een criminele organisatie. Dat geldt ook voor drie medeverdachten, onder wie No Surrender-oprichter Klaas Otto.De zaak tegen Kuipers werd afgelopen zomer twee keer uitgesteld , omdat zijn advocaat Roy van der Wal ziek was. De rechtbank in Assen heeft de omstreden motorclub inmiddels verboden, maar daartegen is No Surrender in hoger beroep gegaan.