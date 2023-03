Internationale filmprijs voor bewoners zorglandgoed Mirre: op naar Cannes

De film Ghostwriter van bewoners van Zorglandgoed Mirre in Valthe is bekroond op het internationale filmfestival in Los Angeles. De film is gemaakt door bewoners van Mirre, en wordt nu ingezonden voor het prestigieuze filmfestival van Cannes. Dat wordt gehouden in mei.

Een hele ploeg van 21 bewoners en begeleiders van het zorglandgoed was naar Los Angeles vertrokken om bij de prijsuitreiking van het Filmapalooza-festival te zijn.

De vreugde was groot toen bleek dat Ghostwriter werd bekroond in de categorie Best Used Line. De film moet gebaseerd zijn op een centrale zin die het team als opdracht krijgt. In die categorie waren 78 inzendingen.

Ghostwriter was verder genomineerd in de categorie beste acteur en Best Used Genre.

48Hours Film

De film was gemaakt voor het 48Hour Film Project, waar teams over de hele wereld aan meedoen. Tijdens het project krijgt het team 48 uur om een speelfilm te maken. Ze krijgen op vrijdagavond een opdracht, en 48 uur later moet de film klaar zijn. " Die mag tussen de drie en zeven minuten duren", vertelde een van de makers Luca eerder.

"Nadat je de opdracht ontvangt, beginnen de tekstschrijvers direct met het schrijven van een script. Je moet in heel korte tijd je punt maken. Het is best lastig om dan een mooie en begrijpelijke verhaallijn te creëren."

Uiteindelijk moet de film 48 uur na het begin van het project klaar zijn.

Bijzonder team

THNV-media, zoals het filmteam van Mirre heet, is een buitenbeentje binnen de filmwereld. Het team uit Valthe bestaat uit tieners die wonen op Zorglandgoed Mirre. Het zijn jongeren met psychische, emotionele en psychiatrische problemen. Jongeren die (bijna) alle vertrouwen in zichzelf, de zorg en anderen kwijt zijn en het leven als uitzichtloos ervaren.