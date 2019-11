Aa en Hunze gaat handhaven: cliënten 't Ruige Veld mogen niet op terrein wonen

De gemeente kreeg vandaag van de rechter te horen dat ze zorgverlener Altijd Zorg niet had mogen verbieden om zorg te leveren aan de cliënten van 't Ruige Veld. De gemeente had aangegeven dat de zorg niet voldoende was en dat de veiligheid voor de cliënten en de omgeving niet voldoende was. De rechter vindt echter dat dat niet voldoende kan worden aangetoond."We gaan nu alle andere handhavingsmiddelen inzetten om een einde te maken aan de ongewenste situatie", aldus Hiemstra. "Dit heeft hetzelfde doel als het nu geschorste dwangbevel, maar duurt langer. Het blijft een ongewenste en illegale situatie."De gemeente gaat nu handhaven op het bestemmingsplan. Volgens de burgemeester mag er gewoon zorg geleverd worden, maar mogen de cliënten er niet permanent wonen. "Deze vorm van zorg zijn we het niet mee eens. Dagbesteding mag wel, maar wonen mag daar niet. Deze instelling mag dat niet bieden."De burgemeester blijft bij zijn standpunt om Altijd Zorg geen zorg meer te laten leveren aan 't Ruige Veld. "Er werd niet adequaat gereageerd op een cliënt met een probleem. Medicijnen lagen door het hele pand en er was maar één personeelslid met een diploma, anderen hebben dat niet. De zorgcoördinator komt uit de gevangenis en heeft niet de juiste papieren. Die loopt daar met een strafblad en zonder verklaring omtrent gedrag. Bij onderzoek door de inspectie kwam naar buiten dat aan geen van de vijftien randvoorwaarden wordt voldaan. Mensen lopen gevaar binnen de instelling!"Altijd Zorg voldoet volgens de burgemeester niet aan de kwaliteitseisen van de zorg. "Als wij verantwoordelijk zijn voor zorg dan sturen wij nieuwe cliënten daar niet naartoe", aldus Hiemstra.Hiemstra meent dat geen enkele cliënt van 't Ruige Veld een zorgindicatie heeft. De gemeente heeft om die reden geen contract met Altijd Zorg en kan daarom de samenwerking niet opzeggen.De gemeente heeft van de rechter te horen gekregen dat ze binnen twee weken aan Altijd Zorg moet laten weten waar de stichting aan moet voldoen om zorg te mogen verlenen. "En dat gaan we doen", laat Hiemstra weten. "Maar wel voor de tijdelijkheid. Als wij aangeven waar de kwaliteit van zorg aan moet voldoen krijgen we ook een handvat om wat te vinden van de zorg. Voor de korte tijd dat er nog zorg geleverd wordt moet de zorg wel voldoen aan de kwaliteit die we willen."Volgens Hiemstra is de gemeente niet zomaar overgegaan op het sluiten van 't Ruige Veld. "Aan de hand van signalen zijn we daar naar toe gegaan. We zijn niet vijf keer gegaan met een beetje, maar gewoon één keer met heel veel informatie en signalen."Hoe Hiemstra uiteindelijk gaat handhaven is voor de burgemeester al wel duidelijk. "Om de mensen weg te krijgen schrijven we eerst een brief waarin we aangeven dat ze een overtreding begaan en dat ze hem ongedaan kunnen maken. Als de cliënten daar niet op reageren volgt een dwangsom. We gaan een situatie creëren dat voor de mensen beter is en conform het bestemmingsplan is."Mocht het volgens de burgemeester niet snel genoeg gaan heeft hij nog wel meerdere opties achter de hand. "Het kan een paar maanden duren via deze weg, daarnaast gaan we nu handhaven op brandveiligheid."