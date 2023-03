Einde tijdperk Dick Lukkien aanstaande bij FC Emmen: trainer keert terug naar FC Groningen

Daarmee komt er een einde aan een tijdperk van zeven jaar. Lukkien is in de eredivisie veruit de langstzittende oefenmeester. De Veendammer kwam in 2016 over van FC Groningen, waar hij van toenmalig directeur Hans Nijland niet de kans kreeg op het hoofdtrainerschap. Hij leidde FC Emmen in zijn tweede seizoen naar een historische promotie. Na de degradatie in 2021 deed hij dat vorig jaar nog eens dunnetjes over door met de Drentse club de eerste titel te pakken sinds de intrede tot het betaalde voetbal (in 1985).