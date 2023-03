Recordpoging tattoos zetten in Emmen voor Veteranen Search Team

In Emmen wordt vandaag een nationale recordpoging ondernomen. Bij Tattoo Shop Ink Heaven moesten 60 tattoos in negen uur worden gezet. Ondertussen wordt geld opgehaald voor het Veteranen Search Team.

Dat team werd in 2017 opgezet rond de vermissing van Anne Faber uit Utrecht. Veteranen gingen gezamenlijk op zoek naar Faber en sindsdien is het Veteranen Search Team (VST) een trouwe partner voor de politie bij vermissingzaken. Richard Stevens is Afghanistan-veteraan en tevens tattoo-artist bij de zaak van zijn vriendin Jackie van der Aa. Inmiddels is hij ook vrijwilliger bij het Veteranen Search Team. "Als je samen iemand weet te vinden en daarmee een familie rust kan geven, voelt dat heel goed."

VST bestaat voor zo'n 85 procent uit oorlogsveteranen. Maar ook oud-politieagenten en andere geüniformeerden helpen mee bij misschien wel zestig zaken per jaar. Vermissingen komen in Nederland vaak voor en het VST speelt bij veel van die zaken automatisch een rol.

Om het VST een financieel steuntje in de rug te geven, wordt er dus een recordpoging tattoos zetten ondernomen. "We gaan voor de zestig", zegt Van der Aa. "Het kan best zijn dat we daar iets langer mee bezig zijn. We gaan tattoos niet afraffelen."