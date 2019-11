Drie jongens ontvangen Emmer Jeugdlintje

Mike Vloo kreeg een lintje omdat hij op jonge leeftijd al zelfstandig moest zijn, doordat hij een gehandicapt zusje heeft. Hij doet boodschappen, helpt bij het verzorgen van zijn zusje en let op zijn zusje. Ook helpt hij in de vakanties bij SPGE, een vereniging die mensen met een beperking leert paardrijden.Yoëll Schonewille 'werkt' bij ouderencentrum de Zuidermarke in Emmen. Nadat zijn oudtante waar hij klusjes voor deed overleed, wilde hij klusjes blijven doen voor ouderen. Hij valt onder de activiteitencommissie en doet al anderhalf jaar karweitjes voor de verschillende afdelingen en bewoners.Justin Haak heeft vorig jaar een 10-jarig meisje gered dat door het ijs zakte. Meerdere volwassen omstanders schoten niet te hulp toen het meisje door het ijs zakte. Hij heeft inmiddels ook een bronzen medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.De lintjes zijn uitgereikt door wethouder Robert Kleine. "Ik ben heel trots op deze jongeren. Ze helpen anderen, komen in actie als dat nodig is of volgen gewoon hun hart en zijn daarmee een voorbeeld voor anderen. Deze jonge helden verdienen deze onderscheiding."Het is de negende keer dat in Emmen Jeugdlintjes zijn uitgereikt tijdens de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.