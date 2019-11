Wijkcentrum Rogat wacht op harde toezeggingen van de gemeente Meppel

Maatregelen tegen de overlast leken te worden vervroegd, maar nu de gemeente Meppel in financiële problemen zit, zijn ze toch op de lange baan geschoven.Jacquelien Oldenburg van Wijkplatform Rogat maakt zich hard voor haar dorp, maar baalt van de gang van zaken. “Iedereen wordt er een beetje moe van zo langzamerhand. Niemand gelooft er in dat er iets gaat gebeuren. Het is heel moeilijk om mensen zo te blijven motiveren. De gemeente Meppel staat er op dit moment niet goed voor en we zijn bang dat het geld er op de lange termijn ook niet is.”Het dorp van 140 inwoners krijgt dagelijks te maken met zo’n 1800 auto’s en vrachtverkeer, ondanks dat doorgaand verkeer al grotendeels verboden is. Dit is bij files volgens Oldenburg nog vele malen erger. “Dan komt alles door Rogat heen: vrachtverkeer, auto’s, mensen die denken dat ze sneller zijn en dat zorgt voor behoorlijke overlast op zijn tijd.”Andere grote veroorzakers van de verkeerschaos zijn Google en de navigatiesystemen die automobilisten omleiden via Rogat naar Meppel of andersom via Rogat naar Ruinerwold. Volgens Oldenburg rijden automobilisten dan zo het bord ‘verboden voor auto’s’ voorbij of proberen ze op onmogelijke plekken nog om te keren.De gemeente Meppel sprak in 2018 steun uit voor een nieuw verkeersplan en beloofde dit plan ook versneld aan te pakken. Niet in 2021, maar op korte termijn zou er naar een verbetering van de infrastructuur gekeken worden. Helaas gooide de bezuinigingen roet in het eten. Alleen voor kleine calamiteiten is nog geld beschikbaar en de situatie in Rogat valt daar volgens de wethouder niet onder.Het gevolg: de plannen staan wederom voor 2021 op de agenda en de gemeente wil dan eerst beginnen met een aanvullend onderzoek voor de infrastructuur onder de grond. Het dorp ziet dat niet zitten en is bang dat de aangenomen motie van de gemeenteraadsfracties onderin de la is verdwenen.“Dat is toch erg vreemd. Er zijn ook andere partijen die dat erg vreemd vinden en verbaasd zijn over de gang van zaken. Ook het bodemonderzoek wat de gemeente dan in 2021 wil laten uitvoeren, was ons niet bekend en is ook niet bij ons binnengekomen. Terwijl we graag willen meedenken en praten over wat juist wél mogelijk is.”Volgens Oldenburg en de rest van het wijkplatform hoeven echt niet alle ergernissen meteen te worden aangepakt, maar het is ondertussen al wel bijna twaalf tot dertien jaar geleden dat de gemeente heeft geïnvesteerd in de infrastructuur van Rogat.Dat terwijl de omliggende dorpen van gemeente De Wolden volgens haar juist heel goed bijgehouden worden. “Rogat ligt ingeklemd tussen De Wijk en Ruinerwold, als je daar kijkt naar de uitstraling en hoe het aangepakt is, dan zou het er mooi op aansluiten hier ook zoiets te doen.”