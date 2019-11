Djammen: Danytha Postma zet gevoel op papier en muziek

Ik ben niet echt een rapper die het over money en bitches heeft Danytha Postma

Bekijk hier de hele aflevering van Djammen

"Ik ben danser van beroep, maar daarnaast probeer ik nu ook muzikant van beroep te zijn", zegt ze glimlachend."Ik ben net afgestudeerd van de dansopleiding, ik geef al jaren dansles en in mijn vrije tijd duik ik de studio in. Dan ga ik schrijven en muziek opnemen en probeer ik optredens voor elkaar te krijgen." Danytha ademt creativiteit. Naast haar danscarrière, waar ze nu haar geld mee verdient, probeert ze aan de weg te timmeren als hiphopartiest. Rap, zang en dans worden gecombineerd."Ik vind hiphop heel erg real", legt Danthya uit. En real moet haar muziek zijn volgens Danyhta. "Over het leven. Ik probeer mensen te inspireren met het jasje van hiphop eromheen." Zo is ze ook in de muziek gekomen. "Ik was een meisje van veertien jaar en toen had ik best wel veel problemen op school en ook met mezelf, met mijn seksualiteit. Toen heb ik mijn eerste raptekst geschreven over mijn seksualiteit. Het is eigenlijk ontstaan door mijn eigen problemen op papier te zetten, op een soort muzikale toon.""Ik vind het gewoon heel erg belangrijk om met mensen te communiceren, om dat contact te hebben. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, maar toch zijn we allemaal één, toch zijn we allemaal hetzelfde. Dat vind ik zo mooi eraan en als ik dat met muziek kan bereiken: dat maakt me gelukkig."