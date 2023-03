De Week van Drenthe: BBB vanuit het niets het grootst bij Provinciale Statenverkiezingen

Het was de week van de BoerBurgerBeweging. De partij van Caroline van der Plas was de grote winnaar bij de Provinciale Statenverkiezingen en won in Drenthe maar liefst zeventien zetels. In de Week van Drenthe blikken we ook terug op ander belangrijk nieuws van afgelopen week.

"De luchtvaart moet verduurzamen, dat is echt hartstikke nodig", vertelde Meiltje de Groot, directeur van Groningen Airport Eelde, maandag bij de presentatie van de Ground Power Units op het vliegveld. Eén van deze Units, bedoeld om stilstaande vliegtuigen van elektriciteit te voorzien, wordt volledig stikstofvrij. De Units worden nu alleen nog in de bouw gebruikt en er is in de luchtvaart nog niet eerder mee gewerkt. "Omdat wij een kleinschalig vliegveld zijn, hebben we meer ruimte om te experimenteren", zegt De Groot.

Het is de laatste maanden geen verrassing dat het openbaar vervoer platligt, maar afgelopen dinsdag waren stakingen dit keer niet de oorzaak. Door een storing bij de verkeersleiding in Zwolle reden er 's ochtends geen treinen in het noorden. Met veel gestrande reizigers die uren moesten wachten als gevolg. Een student was vanuit haar rit in Zwolle gestrand in Hoogeveen. "Eigenlijk kunnen we geen kant op."

Woensdag was het verkiezingsdag in Nederland en ruim 65 procent van de kiesgerechtigden bracht een stem uit voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat zorgde voor drukte bij de stembureaus door heel Drenthe en een vroege vogel had geluk. Hij kwam in de ochtend voor een stembureau te staan dat eigenlijk nog niet open was, maar voor hem werden toch de deuren geopend. "Ze gingen speciaal voor mij open, omdat ik de trein moest halen. Dus dat was super."

Eén partij was de grote winnaar van de verkiezingen: de BBB. Als nieuwkomer wist de partij maar liefst zeventien zetels in de Drentse staten te winnen. De megawinst voor de BBB zorgde voor forse verliezen bij de gevestigde partijen. Zo zakten de VVD en de PVDA van zes naar vier zetels en houdt het CDA nog maar drie zetels over in Drenthe.