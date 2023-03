Jantje Hartman zet Vincent Van Gogh het beste op doek

"Het kwam niet echt als een verrassing na alle reacties die ik deze week heb gekregen", vertelt Jantje Hartman uit Klazienaveen na haar uitverkiezing. Haar schilderij werd verkozen als winnaar van 'Van Gogh in Drenthe' en is de komende vijf jaar te zien op de graansilo in Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

Samen met zestien andere amateurkunstenaars die zijn aangesloten bij Stichting De Nachtwacht in Emmen, stuurde Hartman een portret van Vincent van Gogh in. Haar inspiratie? Een foto die ze op internet vond van een man die op Vincent van Gogh lijkt.

De 69-jarige Hartman schat in dat ze zo'n acht uur bezig is geweest met het creëren van haar kunstwerk. "Het gaat allemaal in tussenpozen. Dan een half uurtje, dan een uurtje. Het gaat niet in één stuk", legt ze uit.

Drentse twist

De amateurkunstenaars kregen als opdracht om een Drentse twist mee te geven aan Vincent van Gogh. "Ik heb Drenthe laten zien in de kleding en de hoed die ik heb geschilderd", zegt Hartman.

Volgens de winnares wordt het nog een uitdaging om het portret op de graansilo te krijgen. "Mijn schilderij moet natuurlijk veel groter worden dan dat het nu is." Ze verwacht volgende week te horen wanneer haar kunstwerk op de graansilo bij Nieuw-Amsterdam/Veenoord wordt geplaatst.

Grote hoogte