Sinterklaas gebruikt opnieuw pakhuis in Borger en vraagt hulp publiek

Sinterklaas neemt ook dit jaar weer een pakhuis in gebruik in Borger, dit keer in het voormalige gemeentehuis, dat momenteel wordt verbouwd tot Hunebed City. In dit pakhuis verzamelt Sint cadeaus die door het publiek beschikbaar worden gesteld.

De jaarlijkse actie, bekend als Pakhuis 51, werd zes jaar geleden bedacht en begon toen als Sint voor ieder kind. Sinterklaas is jaarlijks veel geld kwijt voor de vele cadeaus en daardoor komen sommige kinderen er wat bekaaid vanaf. Nu er hulp komt kan hij meer presentjes verzamelen en aan lieve kinderen geven.“De respons is dit jaar ontzettend groot”, vertelt Ankie Huijing enthousiast. “Vorig jaar hebben zo’n 50 kinderen een cadeau uit het pakhuis gekregen. Maar nu al hebben zich bijna honderd ouders gemeld die denken dat hun kinderen misschien wel iets uit dit pakhuis verdienen. Opvallend is ook het aantal aanmeldingen uit Nieuw-Buinen en dat vinden we ontzettend mooi.”Mensen die nog speelgoed of andere cadeaus over hebben kunnen die woensdag 27 november doneren tussen 12.30 en 17.00 op het adres Hoofdstraat 32 in Borger. De uitgifte is dan op vrijdag, maar daarvoor krijgen betrokkenen individueel bericht. Aanmelden kan nog via de website van Pakhuis 51