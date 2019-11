Bekende Dievenaar Jans Tabak overleden

In zijn woonplaats Diever is afgelopen nacht Jans Tabak overleden. Hij is 70 jaar geworden.

Tabak was een bekend gezicht in Diever. Als vrijwilliger was hij bij vele verenigingen actief. Hij zette zich onder andere in voor Toneelvereniging Diever en de Historische Vereniging. Eerder dit jaar werd hij voor zijn verdiensten benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.De bekende inwoner van Diever gold als het historisch geweten van het dorp. Hij was gespecialiseerd in historische begrafenisrituelen. In 2017 opende hij een uitvaartmuseum in het oude lijkenhuisje van het dorp.