Waylon en Beth Hart op Blues Festival Grolloo

Festivaldirecteur Johan Derksen maakte dat vanavond bekend in de talkshow Pauw. Hij was daar te gast samen met Beth Hart. De zangeres uit Californië stond in 2016 ook op het podium in Grolloo.Het festival is ooit begonnen als eerbetoon aan Harry Muskee en zijn Cuby + Blizzards. Voor een speciaal eerbetoon dit jaar is zanger Waylon gevraagd het repertoire van Muskee op te voeren. Als Waylon + Blizzards staat hij met de band in Grolloo.Volgens Derksen is Waylon de enige Nederlandse artiest die het werk van Muskee op kan voeren. "Hij heeft heel prettig rauw randje in zijn stem, ,onder randje redt je het niet in de blues."Het strikken van artiesten is niet eenvoudig. Het moet agendatechnisch passen, maar artiesten moeten er ook zin in hebben. Zo werd de Amerikaanse bluesgitarist George Thorogood benaderd om te komen. "Die vroeg zes ton. Dat wilden we best betalen, maar hij besloot dat hij liever met een vriend ging vissen", aldus Derksen.De afgelopen jaren traden onder andere Van Morrison, Joe Bonamassa en Lynyrd Skynyrd op in het Blues Village Grolloo.Het bluesfestival wordt van donderdag 11 juni tot en met zaterdag 13 juni gehouden in Grolloo