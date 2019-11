Aantal Drenten met WW-uitkering stijgt licht

Bijna drie procent van de beroepsbevolking in Drenthe heeft een uitkering. Vooral uitzendkrachten in de horeca en bij hoveniers zitten vaker in de WW. Ook mensen met een baan in de detailhandel en landbouw kwamen vaker in de WW terecht. In de zorg en in de vervoerssector daalde het aantal mensen met een uitkering.Volgens uitkeringsinstantie UWV lukt het mensen in de WW wel steeds vaker om weer werk te vinden. Er stromen minder mensen door naar een bijstandsuitkering.Zie je de kaart hierboven niet? Klik dan hier