Rumoer, vruchtbaarheid en speculaas: Drentse Sinterklaasviering door de eeuwen heen

'Zul oes Sunterklaos wel kommen? Sinterklaasviering in Drenthe door de eeuwen heen' is uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum. We mogen een exemplaar verloten! Meedoen? Mail naar drenthetoen@rtvdrenthe.nlHet hele gesprek met Henk Nijkeuter en Abel Darwinkel is zondagavond 24 november te horen in Drenthe Toen, van 19.00-21.00 uur. Daarna via uitzending gemist en de podcast.