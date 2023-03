Gedeputeerde Jumelet teleurgesteld in reactie minister op verzoek aanpak wolf

Drents gedeputeerde Henk Jumelet noemt het teleurstellend dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) het beschermingsniveau van de wolf niet wil aanpassen. De provincie Drenthe had daar samen met Friesland en Overijssel op aangedrongen in een brief.

"Het hoge beschermingsniveau zit ons in de weg in wat wij kunnen en willen doen. We vroegen om een lagere bescherming", zegt Jumelet over de aanpak van de wolf.

Advies

Aan het verzoek geeft de minister vooralsnog geen gehoor. Bij een lagere mate van bescherming hebben de provincies meer mogelijkheden om de wolf te beheren. Van der Wal wacht een advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden en lopende gesprekken af, voor die tijd verandert er niets aan de aanpak van de wolf, stelt ze.

Niet handig, vindt Jumelet. "Voor ons gaat dat te langzaam", zegt hij. "In Zuid-Holland en Zeeland komt de wolf niet voor, maar in Drenthe hebben we met aanvallen van de wolf te maken. Je moet dus specifieker naar gebieden kijken in plaats van beleid maken voor heel Nederland." Hij zegt het wel positief te vinden dat er contact is met Duitsland om te kijken wat er Europees te regelen valt, al gaat dit naar zijn zin ook te langzaam.

Lobby

Volgens Jumelet veroorzaakt de aanwezigheid van de wolf namelijk nu onrust onder dierhouders en inwoners in Drenthe. De provincie is wat hem betreft niet geschikt als leefgebied voor de wolf. "Het is zo dat wij die brief hebben gestuurd omdat wij dagelijks in Drenthe te maken hebben met aanvallen van de wolf op allerlei dieren; schapen, geiten en ook runderen."