Rodens gezin geniet van tocht met bakfiets naar Rome: 'Zoveel lieve mensen tegengekomen'

Fietsenmaker

De reis begon afgelopen woensdag, maar was niet zonder hindernissen. Op de eerste dag al brak het slot van de elektrische bakfiets af. "We moesten de batterij vervangen en daarvoor moest je de fiets op slot doen", legt Linda uit. "We waren vergeten om hem weer van slot te halen, met alle ellende. Gelukkig was er een veiligheidsmechanisme, waardoor de spaken niet afbraken. Dan waren we verder van huis." Het slot wordt nu met wat touwtjes op z'n plek gehouden, totdat ze volgende week woensdag bij de dealer van de bakfiets in Limburg zijn.

Het was niet de enige keer dat ze pech hadden. In Nijverdal bleek vrijdagmiddag een spin tussen de spaken van de fiets te zitten, toen Floris boodschappen wilde gaan doen. Het resultaat: een kapot tandwiel. Linda; "Toen dachten we echt: we kunnen naar huis, het is voorbij." Na wat belwerk bleek een fietsenmaker het benodigde tandwiel nog te hebben. "Heel fijn, want zie nog maar eens op vrijdagmiddag dat te kunnen regelen."

'Vriendelijke mensen'

Het gezin fietst iedere dag en houdt daarbij rekening met het slaapritme van de kinderen. De route gaat via het zuiden, om vervolgens via Duitsland en Oostenrijk Italië te bereiken. Tijdens de eerste week hebben ze, dankzij een oproep op sociale media, een aantal logeeradressen waar ze overnachten. "Dat is heel fijn, want 's nachts is het nog koud", vertelt Linda.

Een overnachting in Sleen ging echter niet door. "Dat zou bij een blokhut in de tuin van een hele vriendelijke meneer zijn. Maar de blokhut lag vol met muizenkeutels en muizenpies. Nou ben ik half opgegroeid op een manege en mijn kinderen mogen echt wel vies worden, maar dit ging mij een beetje te ver. Gelukkig konden we via via elders terecht."

Huis openstellen

Vandaag gaat de reis naar Millingen aan de Rijn. "Daar logeren we bij mensen, maar we hebben geen idee hoe die mensen ons kennen", zegt Linda. "Fantastisch dat mensen hun huis voor ons openstellen. Het is bij een gezin met kinderen en die zijn helemaal in de gloria dat wij komen met twee jongens. Daar is het ons ook om te doen. In ons huis komt een meneer te wonen, die doordat hij nu een huis heeft het traject van gezinshereniging kan opstarten. We zouden allemaal wat meer moeten geven en nemen."