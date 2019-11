Pauperparadijs volgend jaar zomer mogelijk terug in Veenhuizen

Als er voor het einde van dit jaar 20.000 kaarten zijn verkocht, is de voorstelling komende zomer weer te zien. Vandaag start de kaartverkoop en gaat de organisatie ook bezig met het aanvragen van vergunningen."We krijgen veel reacties; mensen die het jammer vinden dat Het Pauperparadijs niet meer te zien is, die de voorstelling nogmaals willen zien of nog niet in de gelegenheid zijn geweest om te gaan. Het zou fantastisch zijn gehoor te kunnen geven aan hun verzoeken om de voorstelling terug te brengen, maar het moet wel kunnen", zegt regisseur Tom de Ket."Subsidies zitten er voor ons niet meer in. Ondernemers uit Veenhuizen willen meehelpen, maar zonder het publiek en de gemeente kunnen we het niet realiseren. Dus vragen we mensen wat eerder kaarten te kopen dan ze normaal zouden doen: vóór het einde van het jaar", aldus de regisseur.Het zou de derde keer zijn dat Het Pauperparadijs naar Veenhuizen komt. Mocht het allemaal onverhoopt niet doorgaan, dan krijgen de mensen die een kaartje kopen, hun geld terug. Behalve in Veenhuizen werd de voorstelling ook opgevoerd in Carré in Amsterdam.De Ondernemerskring Veenhuizen is 'dolblij' met de mogelijke terugkomst van het theaterspektakel. Het betekent extra klandizie en inkomsten voor lokale ondernemers. Begin dit jaar ontstond al het idee om Het Pauperparadijs te laten terugkeren naar Veenhuizen. Nu is dat plan definitief.Het Pauperparadijs is gebaseerd op het gelijknamige boek van Suzanna Jansen. De voorstelling vertelt het verhaal van twee paupers: Teunis en Cato. Teunis wordt als jonge, Amsterdamse wees gedeporteerd naar Veenhuizen. Daar wordt hij verliefd op bewakersdochter Cato. De twee proberen samen Veenhuizen te ontvluchten.