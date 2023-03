Ouderen Grolloo kunnen niet wachten op bouw zorgappartementen

'Niet meer boven'

Een van die ouderen is Henny Nijmeijer (86), die samen met haar man al tientallen jaren in Grolloo woont. Ze woont in een huis met meerdere verdiepingen en het huishouden wordt steeds lastiger. Op de bovenverdieping komt ze al jaren niet meer. "Ik weet niet eens meer hoe het er daar uitziet. De trap kom ik gewoon niet meer op."

Nijmeijer zou dolgraag verhuizen naar een van de nieuwe zorgwoningen die gepland zijn aan De Pol, naast het dorpshuis van Grolloo. Ze komt daar zo'n drie keer in de week, soms zelfs vaker. "Om te rumikubben, te koersballen of op de muziekavonden. En mijn man komt hier graag kaarten of een puzzel ophalen."

In de toekomst wordt het wellicht lastiger voor Nijmeijer om in haar geliefde dorpshuis te komen. Nu brengt haar man haar met de auto naar Het Markehuis, "maar die krijgt dit jaar een herkeuring voor zijn rijbewijs. Als hij daar niet voor slaagt, mag hij niet meer autorijden." Lopend naar het dorpshuis lukt de 86-jarige niet meer.

Domino-effect

De bouw van de zorgwoningen kan volgens dorpsgenoot Dilling ook nog een ander probleem oplossen. Aan de andere kant van de woningmarkt is het voor starters net zo lastig om een geschikte woning te vinden in Grolloo. Jongeren die in het dorp zijn opgegroeid, moeten als ze uit huis willen vaak noodgedwongen verkassen.

Wanneer ouderen een plek hebben om naartoe te verhuizen, hoopt Grolloo Zorgt dat er een domino-effect onstaat. Daardoor moet er aan de onderkant van de markt ruimte beschikbaar komen voor de starters.

Dit jaar bouwen?

Dilling heeft goede hoop dat de situatie in ieder geval voor de ouderen in Grolloo binnenkort verbetert. De gemeenteraad van Aa en Hunze buigt zich de komende weken over de plannen. Gaan de raadsleden akkoord, dan is er enkel nog een omgevingsvergunning nodig.

"Het duurt mij eigenlijk allemaal wat te lang, maar dat weet je met dit soort projecten. Maar de laatste stappen gaan hopelijk wat sneller, zodat we tegen het einde van het jaar kunnen beginnen met bouwen", zegt Dilling.