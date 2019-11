'Terugkeer Pauperparadijs en Werelderfgoed in Veenhuizen: prachtcombinatie'

Volgens Klaas Smid kan het 'een heel mooi jaar worden voor Veenhuizen'. Hij wacht de vergunningaanvraag voor het theaterstuk van Stichting Pauperparadijs af. "Ik verwacht dat ze die zo snel mogelijk indienen, want zo'n traject kost wel wat tijd. En wij als gemeente gaan er zorgvuldig mee om", zegt Smid.Twee bewoners van Veenhuizen maakten in 2016 en 2017 bezwaar tegen het stuk, omdat ze overlast zouden hebben. Of Smid bang is dat ze dat straks opnieuw gaan doen, daar durft hij geen enkele voorspelling over te doen. "We bekijken straks de aanvraag en houden met iedereen rekening."Ook de ondernemers in Veenhuizen zijn stuk voor stuk enthousiast. Zo haalt ondernemer Mark ter Maat van Koffielust zijn grote linnen doek van 'Paupercafé' weer tevoorschijn. "Het zou prachtig zijn als het lukt om die 20.000 kaarten voor 1 januari in de voorverkoop weg te zetten. En als het niet lukt, dan zijn wij er altijd ook nog voor een duwtje in de rug", lacht hij.Als lid van de Ondernemerskring Veenhuizen had Ter Maat achter de schermen al eerder geprobeerd om het Pauperparadijs naar het gevangenisdorp terug te krijgen. Het liefst dit jaar al. Maar dat lukte niet, omdat de club van het Pauperparadijs met Tom de Ket deze zomer het stuk Mammoet bij Buinen opvoerde. "Maar voor ons dorp is het geweldig als het allemaal doorgaat. We profiteren er allemaal goed van. Het is goed voor de omzet en het zet ook Veenhuizen geweldig op de kaart."Burgemeester Smid is niet bang dat het minimum aantal kaarten van 20.000 in de voorverkoop voor eind december niet worden gehaald. "Ik heb de laatste tijd nog zoveel mensen gesproken die er echt spijt van hadden dat ze het stuk niet hadden gezien. Ze hadden te lang gewacht met kaarten, waardoor ze achter het net visten omdat het uitverkocht was. Die moeten nu hun kans grijpen", zegt hij.Stichting Het Pauperparadijs moet minstens die 20.000 kaarten kwijtraken om financieel geen risico te lopen. Want de derde voorstelling in Veenhuizen moet het vooralsnog doen zonder forse provinciale subsidie. Of de gemeente Noordenveld eventueel nog een financieel steuntje in de rug gaat geven, daarover kan de burgemeester niets zeggen. "Daar gaat de raad over en er ligt ook nog geen verzoek, maar de insteek van ons is positief. We hechten er groot belang aan dat Het Pauperparadijs nog een keer te zien is. Want als volgend jaar juli ook de Unesco Werelderfgoedstatus er definitief komt, en daar lijkt het wel op, dan vertel je met het theaterstuk ook meteen het verhaal waarmee het hier allemaal begonnen is. Mooier kan niet."Ook eigenaresse Loes Talens van restaurant en hotel Bitter & Zoet hoopt dat het stuk volgend jaar terugkomt. "Ik heb het hier tien keer gezien, en twee keer in Amsterdam. Het is echt geweldig. Ik ga meteen mijn gasten erover informeren. Ik ben al druk bezig iets online te zetten."Ook denkt ze al na over een 'Paupermenu'. De vorige keren serveerden ze bij Bitter & Zoet paupersoep, net als op andere plekken in het dorp. Ook de keuken van het restaurant ging eerder open en er was een snelle menukaart met twee gangen. "Want mensen waren zo bang dat ze anders niet op tijd de voorstelling zouden halen. De koffie werd dan vaak overgeslagen."Volgens Loes Talens zorgde het theaterspektakel de afgelopen jaren voor een leuke sfeer in het dorp. "Het enthousiasme hier is groot en het heeft voor Veenhuizen een enorme spin-off. Veel mensen die hier voor de voorstelling kwamen, zeiden: 'We komen later nog eens terug om het hele dorp goed te bekijken'. Dat is natuurlijk mooi."