Ingrepen Emmen hebben effect: miljoenentekort voor dit jaar afgewend

De gemeente Emmen heeft een dreigend miljoenentekort voor dit jaar kunnen ombuigen in een overschot van bijna twee miljoen. Dat ging niet gemakkelijk, maar door fors in te grijpen in onder andere de eigen organisatie is dat toch gelukt.

Het college presenteerde vanmorgen een tussentijdse bestuursrapportage. Daarin staat dat het voorlopig niet invullen van vacatures en het uitstellen van uitgaven ertoe hebben geleid dat Emmen van een dreigend tekort van vier miljoen euro naar een plus van 1,7 miljoen gaat.“We hebben in september hard aan de handrem getrokken”, vatte wethouder Jisse Otter de maatregelen samen. “We hebben vooral veel geld bespaard op de eigen organisatie. Maar we zien de keerzijde ook. Het knelt nu echt in de organisatie en we merken ook dat bijvoorbeeld de wachttijden oplopen bij het verlenen van vergunningen.”Het college is de laatste maanden geen bezuiniging uit de weg gegaan. Zo is er geen nieuwe vloerbedekking aangeschaft voor een deel van het gemeentehuis. Besparing: zo’n vier ton. “De gaten vallen er nu in, dus we kunnen het niet eindeloos blijven uitstellen”, aldus de wethouder financiën. “Ik zeg het maar zo: ons dak lekt al een tijdje en we zetten er nog een emmertje extra onder.”De financiële situatie van Emmen blijft zorgen baren, ook voor volgend jaar. Dan moet er nog twee miljoen bezuinigd worden. Daarvoor is debedacht. Op alle beïnvloedbare onderdelen van de begroting wordt bij de uitgaven twee procent bespaard en moeten de inkomsten twee procent omhoog.Welzijnsinstelling Sedna, de bibliotheek en de kunstbeweging worden bij die korting van twee procent ontzien, aldus Otter. “Zij hebben al eerder flinke kortingen voor de kiezen gehad."