Corsowijk Hooiweg-Zuid dreigt Bloemencorso Eelde te missen door gebrek aan ruimte

De deelname van corsowijk Hooiweg-Zuid aan het Bloemencorso Eelde staat op de tocht. Over twee weken moet er worden begonnen met het bouwen van de wagen, maar een bouwlocatie is er niet.

"Het is een grote zorg", zegt Jacqueline Haijkens, voorzitter van het Bloemencorso Eelde. Vier weken geleden deelde Groningen Airport Eelde mee dat de locatie waar jarenlang werd gebouwd niet meer beschikbaar was. De luchthaven heeft de ruimte nodig als parkeerplaats.

Man en macht

"Normaliter bouwen ze rond 1 april hun tent op, dus over twee weken al. Het begint aardig dichtbij te komen", zegt Haijkens. Ze baalt flink dat de boodschap zo laat kwam. "Dat is vrij kort voor het corso van start gaat. Als we dat vorig jaar even hadden gehoord hadden we veel meer tijd gehad om met de gemeente te kijken naar een nieuwe plek."

Dat wordt nu alsnog gedaan. Voor corsowijk Rond de Wieken kwam de nieuwe brandweerkazerne beschikbaar om te gaan bouwen, maar voor Hooiweg-Zuid is nog geen locatie in beeld. Haijkens: "We zijn met man en macht aan het kijken naar wat nog kan."

Haast

Een locatie moet naast voldoende ruimte, stroom en water ook een harde ondergrond hebben. "Anders zakt de wagen weg. Er zijn niet zoveel geschikte plekken", zegt Haijkens.