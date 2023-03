Gemeente Emmen trekt 1,4 miljoen euro uit voor energiekosten dierentuin en theater

De gemeente Emmen wil ruim 1,4 miljoen euro uittrekken om dierentuin Wildlands en het Atlas Theater te helpen met het betalen van hun energiekosten. De dierentuin en het theater, samen één bedrijf, kampen met een flinke stijging van kosten.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders vraagt directeur Erik van Engelen of de gemeente eenmalig de extra energiekosten wil compenseren. Deze kosten komen voor de dierentuin uit op ruim 1,2 miljoen euro en voor het theater op bijna 200.000 euro.

Kosten drukken

Vooral de dierentuin heeft een hoog energieverbruik vanwege de omvang van het park en alle technische installaties. Ondanks dat een deel van het gas ook voor volgend jaar en 2025 ingekocht is, moet het resterende gedeelte voor hogere prijzen worden ingekocht ten opzichte van enkele jaren terug.

Eerder nam de dierentuin al maatregelen om de kosten te drukken. Zo ging de thermostaat in de grote kas, met junglegebied Rimbula, omlaag van 26 naar 18 graden. Daarmee is een half miljoen euro bespaard. Zonder de genomen maatregelen zou de dierentuin anderhalf miljoen euro meer aan energiekosten zijn kwijt geweest.

Meer maatregelen

De komende tijd werkt Wildlands ook aan verdere energiebesparende maatregelen. Zo gaat het park onderzoeken of de grote kas gasloos gemaakt kan worden, het mogelijk plaatsen van meer zonnepanelen of eventueel windmolens. Ook wordt gekeken of er energiezuinige pomp- en filterinstallaties in de waterfabriek van de dierentuin geplaatst kunnen worden.